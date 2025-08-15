Auction House Food & Drink Hall 29 Fanning Bridge Road
29 Fanning Bridge Road, Fletcher, NC
Coffee & Tea
Espresso$3.50
Americano$4.00
Cortado$4.50
Capuccino$4.50
Latte$5.00
Chai$5.00
Hot Tea$3.50
Iced Tea$4.00OUT OF STOCK
Drip Coffee$3.00
Iced Coffee$3.50
Hot Chocolate$3.50
Frozen Coffee$4.00OUT OF STOCK
Espresso Tonic$4.00
Espresso Soda$4.00
London Fog$5.00
Espresso Con Panna$4.50
Kids Hot Chocolate$3.00
Matcha Tea$5.00
Seasonal Coffee Drinks
Food
Chorizo & Egg Burrito$10.00
Steak & Egg Sandwich$15.00
Avocado Toast$12.00
Croissant Breakfast Sandwich$11.00
Brioche French Toast$12.00
Plain Croissant$4.00
Gravy Biscuit$10.00
Side of Bacon$3.00
Hot honey chicken biscuit$8.00OUT OF STOCK
apple butter french toast$12.00OUT OF STOCK
Flank steak platter$15.00OUT OF STOCK
N/A Drinks
Frozen
Auction House Food Hall Location and Hours
(828) 707-9216
Open now • Closes at 10PM